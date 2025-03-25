Политолог Шульман объявлена в розыск в рамках уголовного дела

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иноагентом) стала фигуранткой уголовного дела, следует из базы розыска МВД России.

"Шульман объявлена в розыск на основании уголовного дела", - следует из данных базы.

Там не уточняется, в рамках какого именно уголовного дела политолог объявлена в розыск.

Вместе с тем, ранее Шульман неоднократно была привлечена к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах.

Шульман является сотрудником признанной в РФ нежелательной организации - Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. За участие в деятельности иностранной организации, признанной в РФ нежелательной, в отношении Шульман суд 1 апреля рассмотрит материал об административном правонарушении.