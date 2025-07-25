Росимущество передало ОСК 14,1% акций дальневосточного завода "Звезда"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Росимущество передало "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) 66 846 090 акций (14,1192% уставного капитала) АО "Дальневосточный завод "Звезда", сообщило ведомство.

Акции переданы в счет оплаты размещаемых ОСК дополнительных акций, выпущенных в связи с увеличением уставного капитала компании, объясняет Росимущество.

Дальневосточный завод "Звезда" входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС), на базе которого создается судостроительный комплекс "Звезда". Завод оказывает услуги судоремонта.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года находится в доверительном управлении банка ВТБ.