В Петербурге отменили главный военно-морской парад

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Главный военно-морской парад в 2025 году в Петербурге не состоится, сообщил городской комитет по транспорту.

"Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены", - говорится в сообщении.

В 2024 году парад прошел 28 июля, участие в нем приняли также иностранные гости, в частности, делегации из КНР, Индии, Алжира, Вьетнама, Кубы и ЮАР.

Традиция проводить в День ВМФ военно-морской парад в Петербурге была восстановлена указом президента России в 2017 году.