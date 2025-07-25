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В Петербурге отменили главный военно-морской парад

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Главный военно-морской парад в 2025 году в Петербурге не состоится, сообщил городской комитет по транспорту.

"Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены", - говорится в сообщении.

В 2024 году парад прошел 28 июля, участие в нем приняли также иностранные гости, в частности, делегации из КНР, Индии, Алжира, Вьетнама, Кубы и ЮАР.

Традиция проводить в День ВМФ военно-морской парад в Петербурге была восстановлена указом президента России в 2017 году.

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

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Член оркестра во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота РоссииПрезидент РФ Владимир Путин на Сенатской площади во время прохода парадных расчетов в рамках Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота РоссииПодводная лодка "Уфа" (справа) во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота РоссииБольшой десантный корабль "Иван Грен" во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота РоссииГости Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота РоссииМалый противолодочный корабль "Зеленодольск" (слева) во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота РоссииМалый ракетный корабль "Буря" в акватории Невы во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России
Член оркестра во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России
ВМФ Петербург
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