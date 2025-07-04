Песков пообещал сообщить о мероприятиях в День ВМФ в Санкт-Петербурге

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения СМИ о том, что в текущем году не состоится Главный военно-морской парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге.

"Мы проинформируем вас своевременно о том, какие мероприятия будут происходить в рамках празднования Дня Военно-морского флота", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Главный военно-морской парад проводится в Санкт-Петербурге с 2017 года в День Военно-морского флота (в последнее воскресенье июля) по указу президента РФ.

По данным СМИ, в текущем году он не состоится из-за мер безопасности.