В Кремле сообщили, что главный военно-морской парад отменен из соображений безопасности

Малый ракетный корабль "Советск" во время Главного военно-морского парада в 2024 году Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Главный военно-морской парад был отменен в первую очередь из соображений безопасности, которая превыше всего, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это связано с общей обстановкой, из соображений безопасности, они превыше всего", - сказал Песков журналистам, говоря о причинах отмены парада в этом году.

Ранее комитет по транспорту Петербурга сообщал, что Главный военно-морской парад в 2025 году не состоится.

"Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены", - говорится в сообщении.