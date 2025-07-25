Число погибших при взрыве газа в Саратове увеличилось до четырех

Фото: Ирина Фенина/РИА Новости

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Число погибших при взрыве бытового газа в многоэтажке в Саратове выросло до четырех, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"В ходе разбора завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего", - говорится в сообщении.

Ранее на месте происшествия были обнаружены тела трех погибших.

В пресс-службе Росгвардии журналистам в свою очередь заявили, что сотрудники ведомства обеспечивают безопасность на месте взрыва.

"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно организовали оцепление территории, предотвратив доступ посторонних и минимизировав риски для граждан. Росгвардейцы взяли под контроль периметр, обеспечив эвакуацию жильцов и беспрепятственную работу экстренных служб", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что специалисты центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии приступили к проверке информации о возможных владельцах оружия, проживающих в доме.

Как сообщалось, взрыв газовоздушной смеси произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Саратове на ул. Блинова, д. 2.

В результате взрывной волны был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж.



