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Глава МЧС РФ вылетает в Саратов, где произошел взрыв газа в жилой многоэтажке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков принял решение вылететь на место обрушения многоэтажного дома в Саратове, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"Александр Куренков принял решение вылететь в Саратов и на месте лично проконтролировать ход ликвидации последствий частичного обрушения многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу глава МЧС заслушал доклад о ликвидации последствий ЧП в Саратове исполняющего обязанности ГУ МЧС по Саратовской области Алексея Костюка. По данным пресс-службы, Куренков принял решение о вылете по итогам данного совещания.

Как сообщалось, взрыв газовоздушной смеси произошел в пятницу в одной из квартир многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, ул. Блинова д. 2. По последним данным, четыре человека погибли. В результате взрывной волны был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Взрыв в жилом доме в Саратове

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Александр Куренков МЧС РФ Саратов
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