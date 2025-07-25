Председателя Верховного суда РФ Ирину Подносову похоронили в Ленобласти

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Председателя Верховного суда РФ Ирину Подносову в пятницу похоронили в Луге, сообщает объединенная пресс-служба судов Ленинградской области.

На траурной церемонии присутствовали исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко, председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин, председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель регионального Законодательного собрания Сергей Бебенин, а также действующие судьи и руководители судов, судьи в отставке, говорится в сообщении.

Председатель Верховного суда Подносова ушла из жизни 22 июля на 72-м году жизни. Прощание с ней прошло накануне в Москве, в церемонии участвовал президент России Владимир Путин.

Подносова родилась в Пскове. Окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).

В 1990 году стала судьей Лужского городского суда Ленинградской области, в 2003 году назначена его председателем. В 2013 году стала зампредседателя Ленинградского областного суда, а в 2017 году возглавила его. В 2018-2020 годах занимала должность председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Председателем Верховного суда РФ Подносову назначили в апреле 2024 года, после смерти Вячеслава Лебедева, занимавшего эту должность с конца 1991 года.