ВККС 15 сентября рассмотрит вопрос о назначении Краснова председателем Верховного суда

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей 15 сентября на внеочередном заседании рассмотрит вопрос, рекомендовать ли генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России.

"Подлежит рассмотрению 15 сентября заявление Краснова Игоря Викторовича о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.

Конкурс на должность председателя ВС был объявлен 29 июля после смерти Ирины Подносовой. Краснов - единственный кандидат на эту должность.

Подносова умерла 22 июля на 72 году жизни после продолжительной онкоболезни. Верховный суд она возглавила в апреле 2024 года после смерти Вячеслава Лебедева.

Краснов стал генпрокурором в январе 2020 года. До этого был заместителем председателя СКР. В январе президент Владимир Путин переназначил Краснова на должность генпрокурора.