Поиск

ВККС 15 сентября рассмотрит вопрос о назначении Краснова председателем Верховного суда

ВККС 15 сентября рассмотрит вопрос о назначении Краснова председателем Верховного суда
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей 15 сентября на внеочередном заседании рассмотрит вопрос, рекомендовать ли генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России.

"Подлежит рассмотрению 15 сентября заявление Краснова Игоря Викторовича о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.

Конкурс на должность председателя ВС был объявлен 29 июля после смерти Ирины Подносовой. Краснов - единственный кандидат на эту должность.

Подносова умерла 22 июля на 72 году жизни после продолжительной онкоболезни. Верховный суд она возглавила в апреле 2024 года после смерти Вячеслава Лебедева.

Краснов стал генпрокурором в январе 2020 года. До этого был заместителем председателя СКР. В январе президент Владимир Путин переназначил Краснова на должность генпрокурора.

Верховный суд СКР Игорь Краснов Вячеслав Лебедев Ирина Подносова ВККС Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" планирует выкупить у Lufthansa 49% в кейтеринговой "дочке" "Аэромар"

Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Генпрокуратура требует конфисковать имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Генпрокуратура требует конфисковать имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Московский арбитраж запретил Wintershall судиться c Россией за рубежом

Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России

Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России

В Думу внесен законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Компания-владелец российского Burger King редомицилировалась в Россию

Минобороны РФ сообщило о ликвидации ночью семи беспилотников ВСУ

Что произошло за день: воскресенье, 7 сентября

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2373 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });