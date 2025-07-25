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Глава МЧС России проверил организацию спасательных работ на месте ЧП в Саратове

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков проверил организацию поисково-спасательных работ на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове.

Куренков побывал на месте ЧП, пообщался со спасателями и проконтролировал ход работ. Спасатели доложили ему, что на нижнем ярусе дома работают кинологические расчеты. При помощи альпинистского снаряжения на верхних этажах спасатели разбирают завалы. Каждые 20-30 минут объявляются "минуты тишины", чтобы по звукам из-под завалов можно было определить, есть ли там выжившие.

Работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет установлено, что людей внутри нет.

"Здесь будет выставлено освещение. Работа будет круглосуточной. Спасатели работают посменно", - сказал Куренков.

Он попросил уделять особое внимание технике безопасности при проведении поисково-спасательных работ.

В целом, отметил глава МЧС, приняты достаточные меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Министр поблагодарил спасателей за работу.

Как сообщалось, взрыв газовоздушной смеси произошел в пятницу в одной из квартир многоэтажного дома в Саратове. Погибли шесть человек. Поиски людей продолжаются.

Взрыв в жилом доме в Саратове

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Александр Куренков Саратов МЧС РФ
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