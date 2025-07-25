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В Саратове число жертв взрыва в жилом доме достигло шести

Пострадавшего извлекли из-под завалов еще живым, но он вскоре умер

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Саратове число жертв взрыва газа и обрушения в многоэтажном доме увеличилось до шести, сообщила пресс-служба МЧС.

"Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более 6 часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

Газовоздушная смесь взорвалась 25 июля днем в одном из квартир десятиэтажного дома на улице Блинова. В доме произошло обрушение торцевого подъезда. Среди погибших один ребенок. Сообщалось о семи пострадавших. Разбор завалов и поиски людей продолжаются.

Из пострадавшего дома и из соседнего эвакуировали жильцов. Их разместили в ПВР.

МЧС Саратов
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