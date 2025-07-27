Путин прибыл в Главное Адмиралтейство

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в воскресенье прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

В день Военно-морского флота России глава государства в режиме видеоконференции понаблюдает за ходом проведения учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин "выслушает доклады, посмотрит учения, пообщается с военачальниками".

Комплекс оперативных учений ВМФ России "Июльский шторм" проводится с 23 по 27 июля под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

В ходе этих учений проверяется готовность группировок сил флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.

Экипажи кораблей в море отрабатывают ведение противолодочных действий, оборону районов базирования и экономической деятельности, отражение атак средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и БПЛА противника, нанесение ударов по объектам и карамельным группировкам врага

К учениям привлечено более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

В программе президента также посещение Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Песков напомнил, что Путин уже посещал университет, где готовят высокотехнологичные кадры. "Это связно с нашими корабелами, студенты работают над созданием новых установок, новых технологий, которые в судостроении используются. Молодежное конструкторское бюро покажет свои наработки президенту", - рассказал пресс-секретарь президента.

Кроме того, Путин также посетит спортивные объекты вуза.