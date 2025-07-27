Поиск

Путин прибыл в Главное Адмиралтейство

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в воскресенье прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

В день Военно-морского флота России глава государства в режиме видеоконференции понаблюдает за ходом проведения учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин "выслушает доклады, посмотрит учения, пообщается с военачальниками".

Комплекс оперативных учений ВМФ России "Июльский шторм" проводится с 23 по 27 июля под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

В ходе этих учений проверяется готовность группировок сил флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.

Экипажи кораблей в море отрабатывают ведение противолодочных действий, оборону районов базирования и экономической деятельности, отражение атак средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и БПЛА противника, нанесение ударов по объектам и карамельным группировкам врага

К учениям привлечено более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

В программе президента также посещение Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Песков напомнил, что Путин уже посещал университет, где готовят высокотехнологичные кадры. "Это связно с нашими корабелами, студенты работают над созданием новых установок, новых технологий, которые в судостроении используются. Молодежное конструкторское бюро покажет свои наработки президенту", - рассказал пресс-секретарь президента.

Кроме того, Путин также посетит спортивные объекты вуза.

Владимир Путин Петербург ВМФ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия продолжит оснащать ВМФ самым современным вооружением

Аэропорт Пулково открыт для вылета воздушных судов

Женщина пострадала от обломков БПЛА в Ленинградской области

Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Саратове возвращаются в свои квартиры

Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Саратове возвращаются в свои квартиры

Более десятка дронов уничтожено над Ленинградской областью

В Кремле сообщили, что главный военно-морской парад отменен из соображений безопасности

В Кремле сообщили, что главный военно-морской парад отменен из соображений безопасности

Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы

Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы

Поезда задерживаются в результате атаки БПЛА в Волгоградской области

Число уничтоженных над Смоленской областью дронов выросло до шеcти

Что произошло за день: суббота, 26 июля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6826 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2317 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });