Путин назвал целью учений ВМФ РФ отработку действий при отражении нападения с моря

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Целью завершающихся в воскресенье учений ВМФ РФ стала отработка действий при отражении нападения с моря, в том числе, с учетом опыта СВО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Основная цель учений - детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных, тактических и других задач, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции", - сказал он в ходе проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм".

По словам Путина, в ходе учений "идет отработка практических навыков оперативного состава всех уровней по управлению силами флота в условиях обстановки, приближенной к боевой, проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчетов, морской авиации и береговых ракетных комплексов".

Он отметил, что учения проходят с 23 июля в акваториях Тихого и Северного-Ледовитого океанов, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействованы более 150 кораблей и судов обеспечения, 123 летательных аппарата, а также свыше 15 тыс. человек личного состава.