Россия продолжит оснащать ВМФ самым современным вооружением

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия и дальше будет повышать уровень боевой подготовки сил военно-морского флота, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных частей, оснащать их самой современной техникой и вооружением", - сказал он.

В воскресенье в режиме ВКС глава государства наблюдал за ходом проведения учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

По его словам, в ближайшее время пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, при этом две из них уже в этом году.

Как отметил президент, "в итоге качественно возрастут ударная мощь и боевые возможности флота".