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Путин заявил, что пять бригад морской пехоты преобразуют в дивизии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия усиливает пять бригад морской пехоты до дивизий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В ближайшее время пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии. При этом две дивизии уже в этом году", - сказал он в воскресенье в обращении по видеосвязи к участникам учений ВМФ России "Июльский шторм".

В марте президент в ходе общения с моряками-подводниками в Мурманске сообщил, что в этом году до дивизий будут усилены две бригады морской пехоты, включая 155-ю бригаду Тихоокеанского флота.

Ранее в командовании ВМФ сообщили, что в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии, а полка морской пехоты Каспийской флотилии - в бригаду.

Морская пехота - род береговых войск ВМФ, предназначенный и специально подготовленный для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.

Владимир Путин ВМФ РФ Петербург Июльский шторм
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