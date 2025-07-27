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Завершились крупные учения ВМФ РФ "Июльский шторм"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Военно-морской флот России завершил крупные маневры "Июльский шторм", в которых задействовали более 150 кораблей и 15 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Сегодня, в День Военно-морского флота России, силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в оперативном учении "Июльский шторм", - сказано в сообщении.

Учение проводилось с 23 по 27 июля под общим руководством главкома ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева.

По словам военных, в Тихом, Северном Ледовитом океанах, Балтийском и Каспийском морях в рамках учения выполнено около 550 боевых упражнений, из них более 450 с практическим применением оружия.

"В оперативном учении "Июльский шторм" было задействовано свыше 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, более 15 тысяч военнослужащих", - уточнили в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что фрегат "Адмирал Головко", атомный подводный ракетный крейсер "Орел" и береговой ракетный комплекс "Бастион" выполнили стрельбу крылатыми ракетами "Калибр", "Гранит" и "Оникс" по групповой морской цели в Баренцевом море.

Военные заявили, что на учениях была проверена готовность группировок сил флотов и Каспийской флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.

"С начала учения силы флотов и Каспийской флотилии, Морской авиации и береговых войск осуществляли развертывание в районы боевого предназначения, оборону районов базирования и районов морской экономической деятельности", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, военные вели противолодочные действия в составе поисково-ударных группировок, отражали атаки средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и дронов условного противника, отрабатывали мероприятия по обеспечению безопасности судоходства, наносили одиночные и совместных удары по береговым объектам и морским целям с применением высокоточного оружия большой дальности.

Минобороны РФ ВМФ РФ Июльский шторм
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