Путин отметил, что морская пехота героически исполняет все возложенные на нее задачи

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что морская пехота России героически выполняет все возложенные на нее задачи.

"Ребята работают отлично, морская пехота показывает себя с самой лучшей стороны, просто героически исполняет все возложенные на них боевые задачи. И прямо в эти дни, в эти минуты они тоже этим занимаются", - сказал он в ходе общения с моряками, военнослужащими фрегата "Адмирал Григорович", которые в воскресенье из Кронштадта отражали атаку БПЛА.

Глава государства подчеркнул, что речь идет о всех военнослужащих береговой части, всей морской пехоте - и Черноморского флота, и Каспийской флотилии, и Балтийского флота, и Тихоокеанского.