Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 июля

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США и Евросоюз согласовали торговое соглашение. Большинство европейских товаров будут поставляться в Штаты с 15-процентными пошлинами, тарифы на сталь и алюминий останутся прежними. "Эта сделка - самая крупная из всех", - отметил американский президент Дональд Трамп. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашение "вселяет уверенность в неопределенные времена, обеспечивает стабильность и предсказуемость для граждан и бизнеса по обе стороны Атлантики".

- Российский пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Позднее направлявшийся из Ижевска в Махачкалу Embraer 190 приземлился в столице Дагестана.

- Хуситы пообещали атаковать любые суда, сотрудничающие с израильскими портами. В группировке заверили, что нападения немедленно прекратятся, "как только завершится агрессия (Израиля - ИФ) против сектора Газа, и (морская - ИФ) блокада (анклава - ИФ) будет снята".

- Катар дарит Пентагону самолет для президента США без всяких условий. Согласно меморандуму, с копией которого ознакомился телеканал CNN, Вашингтон ничего не заплатит за борт №1. "Ничто в настоящем меморандуме не является и не должно толковаться как предложение, обещание или принятие какой-либо формы взяточничества, неправомерного влияния или коррупционной практики", - говорится в документе.

- Первый прямой авиарейс Москва - Пхеньян приземлился в КНДР. Обратный рейс запланирован на 29 июля. Как сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КНДР не заинтересована в контактах с Южной Кореей

Обострение палестино-израильского конфликта

Хуситы намерены атаковать любые суда, сотрудничающие с израильскими портами

Хуситы намерены атаковать любые суда, сотрудничающие с израильскими портами

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Германии, есть пострадавшие

Трамп и фон дер Ляйен согласовали торговое соглашение

Трамп и фон дер Ляйен согласовали торговое соглашение

Что произошло за день: воскресенье, 27 июля

Макрон обсудил с Зеленским борьбу с коррупцией на Украине

Макрон обсудил с Зеленским борьбу с коррупцией на Украине

Малайзия выступит посредником на переговорах лидеров Камбоджи и Таиланда

Малайзия выступит посредником на переговорах лидеров Камбоджи и Таиланда

Пляжи Испании заполонили тысячи тонн азиатских водорослей

Пляжи Испании заполонили тысячи тонн азиатских водорослей

Лесные пожары в Турции пока не затронули места отдыха российских туристов

Лесные пожары в Турции пока не затронули места отдыха российских туристов

Литва выделит 30 млн евро на закупку ЗРК Patriot для Украины

Литва выделит 30 млн евро на закупку ЗРК Patriot для Украины
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2320 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6827 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });