Что случилось этой ночью: понедельник, 28 июля

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США и Евросоюз согласовали торговое соглашение. Большинство европейских товаров будут поставляться в Штаты с 15-процентными пошлинами, тарифы на сталь и алюминий останутся прежними. "Эта сделка - самая крупная из всех", - отметил американский президент Дональд Трамп. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашение "вселяет уверенность в неопределенные времена, обеспечивает стабильность и предсказуемость для граждан и бизнеса по обе стороны Атлантики".

- Российский пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Позднее направлявшийся из Ижевска в Махачкалу Embraer 190 приземлился в столице Дагестана.

- Хуситы пообещали атаковать любые суда, сотрудничающие с израильскими портами. В группировке заверили, что нападения немедленно прекратятся, "как только завершится агрессия (Израиля - ИФ) против сектора Газа, и (морская - ИФ) блокада (анклава - ИФ) будет снята".

- Катар дарит Пентагону самолет для президента США без всяких условий. Согласно меморандуму, с копией которого ознакомился телеканал CNN, Вашингтон ничего не заплатит за борт №1. "Ничто в настоящем меморандуме не является и не должно толковаться как предложение, обещание или принятие какой-либо формы взяточничества, неправомерного влияния или коррупционной практики", - говорится в документе.

- Первый прямой авиарейс Москва - Пхеньян приземлился в КНДР. Обратный рейс запланирован на 29 июля. Как сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц.