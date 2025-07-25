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Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Трампом возможность их встречи в Стамбуле

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен предпринять усилия для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Стамбуле для обсуждения украинской проблемы.

"На этой неделе в ходе разговоров с Путиным и Трампом мы постараемся понять, сможем ли мы провести встречу этих двух лидеров в Стамбуле", - приводит в пятницу канцелярия Эрдогана его слова в соцсети Х.

Турецкие СМИ отмечают, что, по мнению Эрдогана, такая встреча могла бы помочь продвинуться в украинском урегулировании.

На этой неделе в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины по украинскому урегулированию.

Реджеп Тайип Эрдоган США Стамбул Украина Турция Дональд Трамп Владимир Путин
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