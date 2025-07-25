Трамп заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться через два-три месяца

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу допустил возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского примерно через два-три месяца.

"Это может случиться, но это может случиться через два-три месяца", - приводит пресс-пул Белого дома слова Трампа в ответ на вопрос о перспективах встречи Путина и Зеленского при возможном участии американского лидера.

В среду глава российской делегации на третьем раунде российско-украинских переговоров Владимир Мединский заявил, что для возможной встречи Путина и Зеленского необходимо проработать условия соглашения, эта встреча должна быть соответствующим образом подготовлена, и тогда она будет иметь смысл.

"Для того, чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец - делу венец", - сказал Мединский, отвечая на соответствующий вопрос.

"Встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла", - подчеркнул Мединский.