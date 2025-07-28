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В Кремле встревожены предполагаемой хакерской атакой на "Аэрофлот". Обобщение

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали сообщения о предполагаемой хакерской атаке на информационные системы авиакомпании "Аэрофлота" достаточно тревожными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы читаем информацию, которая сейчас идёт на этот счёт. В прикладном плане, конечно же, нужно обращаться в правительство, в министерство транспорта, в саму компанию, но та информация, которую мы читаем, достаточно тревожная", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"Хакерская угроза - это угроза, которая сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению. Будем, конечно же, уточнять информацию и ждать разъяснений", - отметил пресс-секретарь президента.

Сбой информационных систем

Ранее "Аэрофлот" сообщил о вынужденной корректировке расписания рейсов в связи со сбоем информационных систем авиакомпании. "Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путём переноса и отмены", - сообщил перевозчик.

По данным сайта "Аэрофлота" , в понедельник отменён вылет 19 собственных рейсов компании и дочерней "России" из Москвы и 16 - в обратном направлении, задержано 16 и 27 соответственно. Всего изначально было запланировано около 370 рейсов из столицы и 381 - обратно.

Из Санкт-Петербурга отменены 6 рейсов под кодом SU и еще 9 задержано, в обратном направлении - 4 и 16 соответственно. Всего в расписании на понедельник было заявлено 147 рейсов из "Пулково" и 148 возвратных.

Несколько рейсов задерживаются или отменены в калининградском аэропорту "Храброво", сообщила пресс-служба аэрокомплекса. "Изменения в расписании произошли в связи со сбоем информационных систем. Задержка и отмена идет как на прилет, так и на вылет", - говорится в сообщении.

При этом из информации на онлайн табло следует, что на 11:00 по московскому времени были отменены три рейса в Москву, задерживались 10 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иваново.

Позднее Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хакерской атаки на информационные сервисы "Аэрофлота" . "По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)", - сообщило надзорное ведомство.

Там отметили, что причиной сбоя стала хакерская атака.

Кроме того, по поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой свыше 80 и отменой порядка 60 рейсов. "В аэропорту продолжает функционировать мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав", - добавили в ведомстве.

Компенсации

Пассажиры отменённых в понедельник рейсов смогут оформить возврат уплаченных за билеты денег или переоформить свои билеты после возобновления работы сервисов, сообщила пресс-служба "Аэрофлота" .

Перевозчик отмечает, что "проводит вынужденную корректировку расписания полётов, в том числе путём частичной отмены рейсов" в связи со сбоем на IT-инфраструктуре.

В свою очередь, Минтранс РФ сообщил, что часть пассажиров рейсов "Аэрофлота" , отмененных из-за сбоев на IT-инфраструктуре компании, перевезут дочерние авиакомпании группы - "Россия" и "Победа". По его данным, работа по пересадке части пассажиров организована совместно с Росавиацией и непосредственно "Аэрофлотом".

"Аэрофлот" гибко использует собственные провозные ёмкости для минимизации возникших сложностей с выполнением плана рейсов. В понедельник, 28 июля, в период с 8:00 до 12:00 по мск авиакомпания выполнила из "Шереметьево" более 40 рейсов", - уточняет Минтранс.

"Другие авиакомпании России выполняют полеты по расписанию, все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы", - отмечают в министерстве.

Дмитрий Песков Аэрофлот
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