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Суд принял апелляцию Каменщика на решение передать "Домодедово" Росимуществу

Жалоба будет рассмотрена 28 июля

Суд принял апелляцию Каменщика на решение передать "Домодедово" Росимуществу
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Десятый арбитражный апелляционный суд назначил на 28 июля заседание по апелляционной жалобе Дмитрия Каменщика на решение Арбитражного суда Московской области передать активы аэропорта "Домодедово" Росимуществу.

"Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК). Дата и время судебного заседания - 28.07.2025", - говорится в материалах судебной картотеки.

Вместе с тем суд отклонил одно из ходатайств Каменщика, какое именно - не уточняется (дело рассматривается в закрытом режиме). Ранее бизнесмен ходатайствовал о приостановлении исполнения судебных актов, принятых судом первой инстанции, о приобщении дополнительных материалов, а также об ускорении рассмотрения дела.

Как сообщалось, 17 июня суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта "Домодедово". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта (к ним помимо Каменщика надзорный орган причисляет Валерия Когана), будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

19 июня, согласно данным ЕГРЮЛ, компании группы "Домодедово" перешли в собственность Росимущества, а 20 июня Каменщик подал апелляционную жалобу на решение суда.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек; за январь-апрель этого года падение трафика составило 9%, до 4,2 млн человек.

Домодедово Росимущество Дмитрий Каменщик
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