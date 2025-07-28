Лавров высоко оценил военное сотрудничество России и КНДР

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - КНДР - главный союзник РФ на востоке, страны имеют долгие годы "братских боевых связей", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников. Ближайшие союзники на западе - конечно, Республика Беларусь, на востоке - Корейская Народно-Демократическая Республика", - сказал Лавров, выступая в понедельник на форуме "Территория смыслов".

Как отметил министр, Россию и КНДР "связывают десятилетия братских боевых связей". По его словам, "мы помогали обрести независимость нашим корейским соседям", а они "нам помогли освободить Курскую область".