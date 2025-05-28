Поиск

Шойгу назвал подвигом действия военных КНДР, сражавшихся в Курской области

Шойгу назвал подвигом действия военных КНДР, сражавшихся в Курской области
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что оценивает как подвиг действия военных КНДР, которые совместно с российскими силами освобождали территорию Курской области от ВСУ.

"Отдельную благодарность хочу выразить за подвиг корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную родину", - сказал Шойгу в Москве в среду на встрече с министром госбезопасности Северной Кореи Ли Чхан Дэ.

По словам секретаря Совбеза РФ, в развитие договоренностей, достигнутых между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, работа по увековечению памяти северокорейских военных, погибших в Курской области, будет продолжена.

"Для нас чрезвычайно важно, что корейский народ встал на нашу сторону - мы вместе в одном окопе не только защищаем свой суверенитет и достоинство, но и сражаемся за строительство нового многополярного мирового порядка. Такое боевое товарищество дорогого стоит - оно с честью продолжает славные традиции наших дедов и прадедов, сокрушивших японский милитаризм", - заявил Шойгу.

Переговоры Шойгу и Ли Чхан Дэ состоялись в рамках международной конференции по вопросам безопасности, которая проходит в Москве под эгидой Совбеза РФ.

КНДР Сергей Шойгу Курская область Совбез РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль отметил, что рассматривает Стамбул как место для продолжения переговоров с Киевом

Банк России отметил рост рисков "пузыря" на первичном рынке недвижимости

Проект по выявлению камерами в потоке водителей без ОСАГО запустят 1 ноября

Кремль отметил, что прогресс в Стамбуле был достигнут, в том числе, благодаря Трампу

В Кремле пришли к выводу о недостаточной информированности Трампа по украинскому конфликту

В Кремле пришли к выводу о недостаточной информированности Трампа по украинскому конфликту

В проекте бюджета 2026-28 цена отсечения нефти может быть изменена с $60 за баррель

Песков в ответ на слова Трампа об "игре с огнем" напомнил о национальных интересах РФ

Песков в ответ на слова Трампа об "игре с огнем" напомнил о национальных интересах РФ

Глава РАН сообщил, что Россия планирует провести семь лунных миссий

Пандемия коронавируса

В Минздраве не видят необходимости в допмерах из-за нового варианта коронавируса

В Минздраве не видят необходимости в допмерах из-за нового варианта коронавируса

Лукашенко поручил вырастить достаточно картофеля и для Белоруссии, и для России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });