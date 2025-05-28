Шойгу назвал подвигом действия военных КНДР, сражавшихся в Курской области

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что оценивает как подвиг действия военных КНДР, которые совместно с российскими силами освобождали территорию Курской области от ВСУ.

"Отдельную благодарность хочу выразить за подвиг корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную родину", - сказал Шойгу в Москве в среду на встрече с министром госбезопасности Северной Кореи Ли Чхан Дэ.

По словам секретаря Совбеза РФ, в развитие договоренностей, достигнутых между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, работа по увековечению памяти северокорейских военных, погибших в Курской области, будет продолжена.

"Для нас чрезвычайно важно, что корейский народ встал на нашу сторону - мы вместе в одном окопе не только защищаем свой суверенитет и достоинство, но и сражаемся за строительство нового многополярного мирового порядка. Такое боевое товарищество дорогого стоит - оно с честью продолжает славные традиции наших дедов и прадедов, сокрушивших японский милитаризм", - заявил Шойгу.

Переговоры Шойгу и Ли Чхан Дэ состоялись в рамках международной конференции по вопросам безопасности, которая проходит в Москве под эгидой Совбеза РФ.