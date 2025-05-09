Песков сообщил о беседе Путина с военными КНДР, освобождавшими Курскую область

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на Красной площади после парада познакомился с командным составом военнослужащих КНДР, участвовавших в освобождении Курской области, и поблагодарил их, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это был высший офицерский состав, то есть, это были те командиры, которые обеспечивали участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области", - сказал он в интервью "Первому каналу".

По словам Пескова, "президент поблагодарил их, познакомился с ними, они представили себя, это был акт вежливости и признания героических заслуг корейских военнослужащих в этой операции".