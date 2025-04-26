Начальник Генштаба РФ отметил помощь военных КНДР в освобождении Курской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Военнослужащие КНДР оказали значительную помощь в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины", - доложил Герасимов в субботу президенту РФ Владимиру Путину.

"Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими в ходе отражения украинского вторжения, показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм", - заявил Герасимов.