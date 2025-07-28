"Аэрофлот" в условиях сбоя приоритетно выполняет рейсы на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минводы и за рубеж

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" из-за сбоя в IT-инфраструктуре компании приоритетно выполняет рейсы на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Это и другие решения для нормализации ситуации с рейсами обсуждались на совещании под руководством замминистра транспорта Владимира Потешкина, которое он провел в аэропорту "Шереметьево".

По данным ведомства, за понедельник "Аэрофлот" отменил 54 парных рейса (туда-обратно) - остальные запланированные на сегодня 206 рейсов готовятся к выполнению. В случае новых вынужденных отмен будет сокращаться число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики. Минтранс ведет работу с ними "по корректному подходу к ценам на билеты", отметили в пресс-службе.

Потешкин подчеркнул, что "Аэрофлот" и "Шереметьево" обладают необходимыми ресурсами для нормализации ситуации.

В понедельник "Аэрофлот" сообщил о вынужденной корректировке расписания рейсов в связи со сбоем информационных систем авиакомпании. Позднее Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хакерской атаки на информационные сервисы "Аэрофлота" . В Кремле назвали сообщения о предполагаемой хакерской атаке на информационные системы авиаперевозчика достаточно тревожными.