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"Аэрофлот" отменил во вторник 53 рейса из/в Шереметьево

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменил во вторник 22 рейса из московского Шереметьево и 31 рейс в направлении столицы, следует из данных онлайн-табло аэропорта, которые проанализировал "Интерфакс".

Речь идет о собственных рейсах авиакомпании и тех, что выполняются совместно с дочерней авиакомпанией "Россия".

До 10:00 по московскому времени проводились точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов компании стабилизировалась, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Во вторник к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233).

Днем ранее было выполнено около 80% рейсов из запланированной суточной программы, добавили в компании. Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно - региональная часть программы выполнялась в полном объеме.

Накануне IT-инфраструктура "Аэрофлота" подверглась масштабной кибератаке, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов компании. Генпрокуратура РФ сообщала о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

К вечеру понедельника "Аэрофлот" констатировал отмену 59 парных рейсов из Москвы (с вылетом туда-обратно) из изначально запланированных 260, на вторник была анонсирована отмена семи парных рейсов. Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы доступна и открывается за 24 часа до вылета, регистрация в аэропортах маршрутной сети работает штатно, заверяли в компании.

Аэрофлот Генпрокуратура РФ Шереметьево Москва
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