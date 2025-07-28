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РКН пока не подтверждает заявление хакеров о хищении персональных данных клиентов "Аэрофлота"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщает, что сообщения хакеров о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании в ходе атаки на информационные системы "Аэрофлота" пока не подтверждается.

"Роскомнадзор следит за ситуацией. Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании пока не подтверждаются фактами", - заявили в ведомстве.

Там добавили, что РКН "ожидает информацию от "Аэрофлота" и примет решение о целесообразности проверки с учетом всех обстоятельств".

Утром в понедельник "Аэрофлот" предупредил о вынужденной корректировке расписания рейсов, в том числе их переносе или отмене, в связи со сбоем информационных систем авиакомпании.

После этого ряд СМИ сообщил, что две хакерские группировки взяли на себя ответственность за взлом информационной инфраструктуры компании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о предполагаемой хакерской атаке на информационные системы "Аэрофлота" достаточно тревожными.

В середине дня Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) по факту хакерской атаки на информационные сервисы компании "Аэрофлот", которая привела к задержкам и отменам рейсов в аэропорту "Шереметьево".

Также по поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой свыше 80 и отменой порядка 60 рейсов.

Аэрофлот Генпрокуратура РФ Роскомнадзор
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