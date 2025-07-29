РКН не выявил признаков DDoS-атак на сети "Столички", " Неофарм " и "Семейный доктор"

Специалисты РКН зафиксировали сбой в работе сетей этих аптек

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора не обнаружили признаков DDoS-атаки на сети аптек "Столички" и "Неофарм", а также сеть клиник "Семейный доктор", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Центр "зафиксировал сбой в работе сетей аптек "Столичка", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор". "Признаки DDoS-атаки не обнаружены, причины произошедшего выясняются", - сказали в РКН.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о якобы взломе информационной инфраструктуры аптечных сетей "Столички" и "Неофарм", а также клиники "Семейный доктор". Сеть "Столички" сообщила, что работа аптек нарушена из-за технического сбоя, ставшего следствием хакерской атаки. "Команда наших специалистов работает над восстановлением сервисов. В настоящее время уже половина наших аптек открыты для покупателей", - сказано в сообщении.

"АО "Семейный доктор" работает в штатном режиме. Информация о хакерской атаке, распространяемая в ряде СМИ, не имеет отношения к нам", сообщил телеграм-канал этой компании.

Комментируя информацию о возможном взломе информационных систем компаний и компрометации персональных данных, в РКН добавили, что "по состоянию на 18:00 29 июля Роскомнадзор получил уведомление об инциденте только от компании, владеющей сетями аптек "Неофарм" и "Столичка". "Проводим анализ полученных данных во взаимодействии с компанией", - добавили в ведомстве.