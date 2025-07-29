Одиннадцать поездов ФПК задерживаются после ЧП с БПЛА в Ростовской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Одиннадцать поездов формирования АО "Федеральная пассажирская компания" (АФ "ФПК") идут с задержками из-за возгорания на железнодорожной станции Ростовской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщается в телеграм-канале ФПК.

"В настоящее время следуют с задержками 11 поездов АО "ФПК". (...) Максимальное время задержки составляет до 5 часов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что с задержками идут поезда №59 Новокузнецк - Кисловодск, №523 Екатеринбург - Адлер, №255 Челябинск - Новороссийск, №509 Казань - Новороссийск, №524 Адлер - Екатеринбург, №358 Имеретинский курорт - Уфа, №254 Новороссийск - Уфа, №98 Кисловодск - Тында, №202 Анапа - Красноярск, N14 Имеретинский курорт - Саратов, №270 Адлер - Чита.

Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция.

В каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, а в Сальске в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла.

Повреждение также получил автомобиль, находившийся в нем водитель погиб.