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Возгорание произошло на железнодорожной станции в Ростовской области после атаки БПЛА

В Сальске погиб водитель атакованного беспилотником автомобиля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в регионе, произошло возгорание на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние.

"В Ростовской области на данный момент отражается атака БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах (...) Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Врио губернатора региона добавил, что в тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники.

В каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, а в Сальске в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла.

Также повреждение получил автомобиль, находившийся в нем водитель погиб.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
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