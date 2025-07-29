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В Ростовской области после атаки БПЛА опаздывают 18 поездов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Ростовской области движение поездов через станцию Сальск после атаки БПЛА и пожара осуществляется штатно, задерживаются 18 поездов, сообщает телеграм-канал РЖД.

Железнодорожники восстановили контактную сеть и организовали движение на станции без ограничений в обоих направлениях.

"В настоящее время в связи с происшествием в пути следования задерживаются 18 пассажирских поездов. Максимальное время задержки составляет до 7 часов", - говорится в сообщении.

Пассажирам поездов дальнего следования, которые опаздывают более чем на 4 часа, пообещали предоставить питание.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. В Сальске был пожар, погиб человек. Из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция.

Сальск РЖД Ростовская область
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