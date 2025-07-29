Электроподстанция повреждена из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Электроподстанция повреждена в Ростовской области из-за атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

"Из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, в тушении задействовано 6 человек и 2 единицы техники", - написал он.

Слюсарь отметил, что, по предварительной информации, люди не пострадали.

Ранее Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в Ростовской области, произошло возгорание на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Движение поездов через станцию временно приостановлено. По предварительным данным, погибших и раненых нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники.

В каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, а в Сальске в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла.

Также повреждение получил автомобиль, находившийся в нем водитель погиб.