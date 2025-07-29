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Что произошло за день: вторник, 29 июля

Комментарий Кремля по поводу заявления Трампа об урегулировании, сбой в работе аптек и клиники "Семейный доктор", переход "Главпродукта" в собственность РФ, штраф для Zoom

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле заявили, что приняли к сведению заявления Трампа об украинском урегулировании. Накануне он объявил о сокращении дедлайна для достижения перемирия и сказал, что больше не заинтересован в разговорах с Путиным по этой теме.

- "Главпродукт" перешел в собственность РФ в лице Росимущества. Ранее 11 июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company и ее акционеру Леониду Смирнову об обращении в доход государства основных активов холдинга.

- ФСБ сообщила о предотвращении покушения на высокопоставленного офицера в Ростове-на-Дону, арестован гражданин одного из государств Центральной Азии.

- "Аэрофлот" к 18:00 вторника выполнил 172 рейса из Москвы из запланированных 216 после сбоя из-за хакерской атаки накануне.

- Суд Москвы оштрафовал Zoom за повторное неисполнение российского законодательства на сумму 79 609 733 рубля.

- Произошел сбой в работе сетей аптек "Столичка", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор", Роскомнадзор не обнаружил признаков DDoS-атаки.

- Ситуация с ипотечным кредитованием вызывает обеспокоенность, заявил Герман Греф в ходе встречи с Владимиром Путиным. Президент - председатель правления Сбербанка объяснил это жестким регулированием и высокими процентными ставками.

- В Екатеринбурге частично обрушилось трехэтажное офисное здание, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.

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