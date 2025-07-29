Песков заявил об отсутствии контактов между РФ и США по вопросу продления ДСНВ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Контактов между Москвой и Вашингтоном по продлению ДСНВ не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Таких контактов не ведется. Мешает им, собственно, состояние двусторонних отношений, в которое они пришли во время администрации президента Байдена", - сказал Песков.

Так он во вторник ответил на вопрос журналистов, есть ли какие-то контакты между Москвой и Вашингтоном на тему продления ДСНВ и, если нет, что мешает начать такие контакты.

ДСНВ, или СНВ-3, – договор России и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

В послании Федеральному собранию в феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него.