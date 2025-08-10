Поиск

В МИД РФ указали на перспективу полного отсутствия механизмов контроля над ядерными вооружениями

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Фото: AP/TAСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Москва наблюдает перспективу полного отсутствия контроля в сфере механизмов контроля над ядерными вооружениями в свете приближающегося истечения срока действия ДСНВ, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В РоссииВ МИД РФ заявили, что диалога с США по ДСНВ сейчас нетЧитать подробнее

"По мере того, как приближается срок истечения продленного уже один раз ДСНВ, мы все более отчетливо видим перспективу полного отсутствия в данной сфере каких-либо механизмов контроля над ядерными вооружениями. Они (Запад) должны понимать, что весь арсенал, имеющийся в распоряжении России, в надежных руках, и он на службе защиты нашей страны", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

При этом Рябков подчеркнул: "Мы не идем инициативно на эскалационные шаги, мы компенсирующиеся меры применяем и будем этим заниматься дальше".

"Если вы говорите об угрозе глобального ядерного противостояния, то снижения этой угрозы в последнее время не наблюдается. Есть признаки того, что в некоторых столицах по-прежнему допускают ядерную опцию как вариант реагирования на те или иные резко изменившиеся не в пользу этих столиц обстоятельства, - это тревожный знак", - сказал замминистра.

Рябков продолжил, что риск ядерного конфликта не снижается.

"Риск ядерного конфликта сохраняется", - сказал он.

ДСНВ Сергей Рябков МИД
