В МИД РФ указали на перспективу полного отсутствия механизмов контроля над ядерными вооружениями
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Москва наблюдает перспективу полного отсутствия контроля в сфере механизмов контроля над ядерными вооружениями в свете приближающегося истечения срока действия ДСНВ, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По мере того, как приближается срок истечения продленного уже один раз ДСНВ, мы все более отчетливо видим перспективу полного отсутствия в данной сфере каких-либо механизмов контроля над ядерными вооружениями. Они (Запад) должны понимать, что весь арсенал, имеющийся в распоряжении России, в надежных руках, и он на службе защиты нашей страны", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).
При этом Рябков подчеркнул: "Мы не идем инициативно на эскалационные шаги, мы компенсирующиеся меры применяем и будем этим заниматься дальше".
"Если вы говорите об угрозе глобального ядерного противостояния, то снижения этой угрозы в последнее время не наблюдается. Есть признаки того, что в некоторых столицах по-прежнему допускают ядерную опцию как вариант реагирования на те или иные резко изменившиеся не в пользу этих столиц обстоятельства, - это тревожный знак", - сказал замминистра.
Рябков продолжил, что риск ядерного конфликта не снижается.
"Риск ядерного конфликта сохраняется", - сказал он.