iFly задержала рейс из Сухума в Москву из-за неисправности самолета

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пассажиров рейса Сухум - Москва авиакомпании iFly из-за технической неисправности самолета доставят в столицу России другим рейсом через аэропорт Сочи, сообщила пресс-служба Сухумского аэропорта.

Авиакомпания организовала доставку пассажиров этого рейса из Сухума в Сочи автомобильным транспортом.

Пресс-служба аэропорта опровергла сообщения телеграм-каналов о том, что в залах не работают кондиционеры и людей "выгнали" из терминала.

"Находящиеся в аэропорту Сухума пассажиры обеспечены питанием и напитками, в терминале работают сплит-системы, в случае необходимости граждане могут обратиться к медицинским работникам", - говорится в сообщении.

Авиасообщение между Абхазией и Россией было возобновлено с 1 мая.

Гендиректор аэропорта Руслан Блиндюк ранее сообщил журналистам, что после запуска сухумский аэропорт обслужил более 180 рейсов, а пассажиропоток превысил 30 тысяч человек.