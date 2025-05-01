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1 мая возобновилось воздушное сообщение между Россией и Абхазией

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В сухумском международном аэропорту в четверг вечером совершил посадку пассажирский самолет , вылетевший из московского аэропорта Внуково. Первым рейсом из Москвы в Сухум прибыло 50 пассажиров.

В церемонии по случаю открытия Сухумского аэропорта приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и представители правительства республики, депутаты парламента.

Гунба отвечая на вопрос журналистов о том, не опасаются ли авиакомпании, которые будут осуществлять рейсы в Абхазию, возможных санкций со стороны Грузии, ответил, что "никаких опасений нет, поскольку эти авиакомпании и так не летают в Грузию".

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По его словам, "возобновление воздушного сообщения между двумя странами касается сугубо двусторонних отношений Абхазии с Российской Федерацией".

"Для нас крайне важно развивать наши стратегические союзнические и партнерские отношения с Россией не на словах и не на бумаге, а опираясь на реальные дела, которые уже реализуются и которые мы намерены продолжать осуществлять в будущем", - заявил он.

В свою очередь первый замруководителя администрации президента России Кириенко сообщил журналистам, что с июня аэропорт в Сухуме сможет принимать не только узкофюзеляжные самолеты, но и большие суда.

Он отметил, что "целый ряд северных регионов заинтересован в том, чтобы отправлять летом в Абхазию своих жителей, работников бюджетных организаций и крупных компаний". "При этом они готовы дотировать цены на билеты, чтобы они не были слишком дорогими для людей", сказал Кириенко.

Сухум Абхазия Внуково Сергей Кириенко Бадра Гунба
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