В Тбилиси сочли запуск авиарейсов между РФ и Абхазией нарушением норм

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что начало гражданского авиасообщения между Россией и Абхазией является нарушением международных норм.

"Осуществление подобных авиарейсов - это нарушение норм Международной организации гражданской авиации (IKAO). К тому же речь идет о российских авиакомпаниях, находящихся под международными санкциями", - сказал Давиташвили в четверг журналистам, комментируя начало с 1 мая гражданских авиарейсов между РФ и Абхазией.

Ранее сообщалось, что с 1 мая, впервые за 30 лет, аэропорт Сухума (Абхазия) начинает обслуживать регулярные гражданские рейсы и будет возобновлено авиасообщение между Россией и Абхазией.

Первый рейс, по данным сайта аэропорта, выполнит авиакомпания "ЮВТ Аэро" из Москвы. Отправление из "Внуково" запланировано на 14:30, прибытие - в 18:00 (время в пути - 3,5 часа). Для выполнения рейса будет задействован 50-местный Bombardier CRJ-200. Обратный вылет запланирован на 19:30 с прибытием в Москву в 23:00.

Построенный в середине 1950-х годов, сухумский аэропорт расположен в 18 км от столицы Абхазии. После грузино-абхазской войны в октябре 1993 года по распоряжению властей Грузии аэропорт был закрыт. В 2006 году ICAO аннулировала код аэропорта и изъяла информацию о нем из своих документов.

В июне 2023 года Россия и Абхазия заключили соглашение о реконструкции сухумского аэропорта. Позднее правительство Абхазии подписало соглашение о государственно-частном партнерстве с российским ООО "Инфраструктурное развитие". Инвестиции в реконструкцию оценивались в более 12 млрд руб.