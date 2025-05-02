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В Абхазии заявили, что в Тбилиси должны смириться с работой Сухумского аэропорта

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Грузии должны смириться с тем, что Сухумский аэропорт будет полноценно работать и принимать воздушные суда, а география полетов будет расширяться, заявил журналистам в Сухуме секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа.

"В Грузии, ссылаясь на нормы международного права, объявили наш аэропорт вне закона, но нормы права должны работать на людей и для людей. Вопрос перемещения людей, их удобство - это главное, и мы это право реализуем вместе с Россией и с помощью России. А в Грузии должны с смириться с тем, что Абхазия является независимым государством", - сказал он.

По его словам, "Грузии не нравится, как некоторые страны Запада пытаются ограничивать ее в реализации суверенных прав, принятии или непринятии тех или иных решений и законов".

"Когда же дело касается Абхазии, Грузия использует такие же подходы. Вот вам и двойные стандарты. Мы идем своей дорогой, а Грузия никак не может смириться с современными реалиями", - заявил Лолуа.

Секретарь Совбеза отметил, что Сухумский аэропорт соответствует всем современных стандартам, в первую очередь - в плане обеспечения безопасности пассажиров.

В мире1 мая возобновилось воздушное сообщение между Россией и АбхазиейЧитать подробнее

Накануне первый вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что начало гражданского авиасообщения между Россией и Абхазией является нарушением международных норм.

Ранее сообщалось, что с 1 мая, впервые за 30 лет, аэропорт Сухума (Абхазия) начинает обслуживать регулярные гражданские рейсы и будет возобновлено авиасообщение между Россией и Абхазией.

Построенный в середине 1950-х годов, Сухумский аэропорт расположен в 18 км от столицы Абхазии. После грузино-абхазской войны в октябре 1993 года по распоряжению властей Грузии аэропорт был закрыт. В 2006 году ICAO аннулировала код аэропорта и изъяла информацию о нем из своих документов.

Сухум Абхазия Рауль Лолуа Грузия
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