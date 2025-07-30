Порт Северо-Курильска частично затоплен волной цунами

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Порт Северо-Курильска частично затоплен цунами, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Волной цунами частично затоплены порт Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Население эвакуировано, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На Сахалине, по данным сейсмостанции "Южно-Сахалинск", зафиксировано землетрясение в акватории Тихого океана магнитудой 7,9. Землетрясение ощущалось до 5 баллов в городе Северо-Курильск. Проводятся обследования жилого фонда, объектов ЖКХ и инфраструктуры.

Центр Цунами объявил приближение волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района.