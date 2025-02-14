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Жительница Ростова-на-Дону получила 13 лет колонии за госизмену

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор жительнице Ростова-на-Дону Евгении Рябовой, которая передавала сведения о местоположении военных объектов спецслужбам Украины, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии общего режима, говорится в сообщении.

Суд установил, что в январе 2023 года Рябова установила контакт с представителем спецслужбы Украины.

"В дальнейшем она передавала ему посредством интернет-мессенджера сведения о местоположении военных объектов, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации", - заявили в прокуратуре.

Приговор вынесен по ст. 275 УК РФ (госизмена), отметили в пресс-службе.

Ростов-на-Дону Украина
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