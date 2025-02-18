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Жителя Мурманска осудили на 13 лет колонии за связи с украинскими спецслужбами

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Житель Мурманска осужден на 13 лет колонии строгого режима за попытку вступить в ВСУ и контакты с украинскими спецслужбами, сообщил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Вступил в законную силу приговор Мурманского областного суда в отношении гражданина России Константинова Артема Юрьевича, 2000 г.р., признанного виновным в совершении государственной измены", - заявили в ЦОС.

По данным спецслужбы, Константинов, "используя иностранный интернет-мессенджер "Телеграмм", инициативно установил контакт с представителями украинского вооруженного формирования и выразил согласие на вступление в него для последующего участия в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил Российской Федерации".

Там отметили, что в 2022 УФСБ по Мурманской области осужденному уже объявлялось официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена).

"Несмотря на принятые меры профилактики, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были подтверждены контакты Константинова с представителем иностранной спецслужбы и выполнение им заданий иностранной стороны", - заявили в ЦОС.

ВСУ Мурманск ФСБ Украина
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