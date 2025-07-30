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В Шебекинском округе Белгородской области за сутки ранены восемь человек

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о восьми пострадавших в результате воздушных атак ВСУ на населенные пункты Шебекинского округа за последние сутки.

"За день в округе пострадали восемь человек. В городе Шебекино в результате обстрелов ранены двое, в том числе несовершеннолетний. 16-летний парень продолжает лечение амбулаторно. Женщина в состоянии средней степени тяжести находится в больнице", - написал губернатор в Telegram.

По его данным, двое из трех раненых в результате удара дрона по грузовому автомобилю в селе Нежеголь госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

"В селе Вознесеновка в результате атаки БПЛА на автомобиль пострадали супруги. Оба продолжают лечение в больницах. Еще один мирный житель ранен в селе Ржевка вследствие удара дрона по автомобилю. Мужчина проходит лечение амбулаторно", - сообщил глава региона.

Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 90 украинских беспилотников и выпущено 42 боеприпаса в ходе более 10 обстрелов.

Воздушным атакам ВСУ подверглись 37 населенных пункта региона. Пострадали 11 человек. Повреждены 24 частных жилых дома и 10 квартир в многоквартирных домах, более 50 легковых и грузовых автомобилей, шесть единиц сельхозтехники, коммерческий и социальный объекты, три ЛЭП, линия газоснабжения, здания трех предприятий и православный храм.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекино Шебекинский округ Белгородская область
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