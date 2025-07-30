Сети "Ростелекома" и энергокомплекс Камчатки и Сахалина после землетрясения работают штатно

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сети связи и цифровая инфраструктура "Ростелекома" на Камчатке и Сахалине не пострадали из-за землетрясения, работают штатно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Сети связи и цифровая инфраструктура "Ростелекома" в Камчатском крае и Сахалинской области (включая Курильские острова), которые столкнулись с последствиями мощного землетрясения и цунами, работают стабильно. Локальные кратковременные перерывы в оказании услуг могли отмечаться в местах отключения электроснабжения, но оно было оперативно восстановлено", - отметили в пресс-службе.

Технические службы камчатского и сахалинского филиалов "Ростелекома" круглосуточно отслеживают ситуацию.

В свою очередь в пресс-службе "Камчатскэнерго" "Интерфаксу" сообщили, что на Камчатке энергоснабжение не ограничивается, оборудование работает в штатном режиме.

Сообщалось, что в городе Северо-Курильск днем отключали электроснабжение, чтобы исключить угрозу коротких замыканий и пожаров.

Также сообщалось, что операторы сотовой связи в Камчатском крае не фиксировали серьезных сбоев. Все узлы связи восстановлены, находятся на постоянном мониторинге. Зоновый магистральный канал связи также не пострадал.

В среду в районе Камчатки произошло мощное землетрясение, оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,7. Была объявлена тревога цунами. Затем сейсмологи зарегистрировали еще 30 ощущаемых землетрясений силой 2-5 баллов.

По данным Геологической службы США, произошедшее землетрясение стало самым крупным в мире с 2011 года и одним из 10 сильнейших землетрясений во всем мире с 1900 года. Волны, вызванные землетрясением, в среду достигли Гавайских островов. Самые сильные волны - высотой до 5 м - наблюдались в районе Курильских островов. Волны в других регионах достигали существенно меньшей высоты: по сообщениям оперативных служб, в Японии они не превышали 1 м. О жертвах и существенных разрушениях от землетрясения и последующих волн цунами на данный момент не сообщалось.