В США произошедшее возле Камчатки землетрясение назвали самым крупным в мире с 2011 г.

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 8,8, эпицентр которого располагался возле полуострова Камчатка, стало самым мощным подобным стихийным бедствием с 2011 года и одним из 10 сильнейших землетрясений во всем мире с 1900 года, сообщила в среду Геологическая служба США.

"Землетрясение магнитудой 8,8, которое произошло 29 июля 2025 году на Камчатке, это самое крупное подобное событие в глобальном масштабе после землетрясения магнитудой 9,0 в регионе Тохоку в Японии в 2011 году", - говорится в пресс-релизе службы.

В свою очередь телеканал NBC передавал, что волны, вызванные землетрясением, в среду достигли Гавайских островов. "Предупреждения о цунами также объявили на Алеутских островах, на Аляске и в некоторых районах Западного побережья США, включая штаты Калифорния, Орегон и Вашингтон", - отмечал телеканал.

В авиакомпаниях Hawaiian Airlines и Alaska Airlines объявили, что рейсы на Гавайи приостановлены. Самолеты, находящиеся в воздухе, перенаправили в другие аэропорты. Аэропорт Мауи - второго по величине острова Гавайского архипелага - не отправляет и не принимает самолеты.

Самые сильные волны - высотой до 5 м - наблюдались в районе Курильских островов. Волны в других регионах достигали существенно меньшей высоты: по сообщениям оперативных служб, в Японии они не превышали 1 м.

О жертвах и существенных разрушениях от землетрясения и последующих волн цунами на данный момент не сообщалось.

При этом магнитуду произошедшего близ Камчатки землетрясения в Японии оценили в 8,0.

Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН, в свою очередь, сообщил на своей странице в телеграм-канале, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 местного времени (02:24 по Москве) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км.