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Режим ЧС ввели на Северных Курилах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области после сильного землетрясения возле Камчатки и цунами, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По поручению главы региона в Северо-Курильском районе, где сегодня произошло землетрясение и цунами, введен режим ЧС", - говорится в сообщении.

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В Северо-Курильском районе проживают 2,4 тыс. человек, жителей эвакуировали на возвышенные места после объявления угрозы цунами, "серьезных разрушений и пострадавших нет".

"Сейчас задача номер один - обеспечить безопасность людей. Все они находятся в безопасном месте - на возвышенности, куда не может дойти большая волна. В район направлены ответственные специалисты областных министерств для оценки ущерба. Все необходимые материалы, техника и оборудование будут доставлены в район", - цитирует пресс-служба Лимаренко.

В городе отключили электроснабжение, чтобы исключить угрозу коротких замыканий и пожаров. Дизельная станция работает в штатном режиме, отмечает пресс-служба.

В жилом фонде повреждены кирпичные печные трубы, возможны повреждения инженерных сетей. В ближайшее время будет оценен ущерб и проведены все необходимые работы для восстановления домов, социальных и коммунальных объектов, сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, на остров уже пришли три волны цунами, которые подтопили территорию порта и рыбопромышленное предприятия "Алаид".

Северо-Курильский район состоит из одного населенного пункта - города Северо-Курильска на о. Парамушир.

Северо-Курильск Сахалинская область Камчатка
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