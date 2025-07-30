Авиарейсы на Парамушир отменяются из-за угрозы подтопления ВПП

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Сахалинской области отменены авиарейсы на остров Парамушир из-за риска затопления взлетно-посадочной полосы в Северо-Курильске, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что землетрясение магнитудой более 8 на Камчатке не повлияло на работу воздушного транспорта в регионе. Все запланированные рейсы выполняются в соответствии с расписанием. Главный краевой аэропорт Петропавловск-Камчатский ("Елизово") работает в штатном режиме. Аэродромная инфраструктура не повреждена. Здание аэропорта спроектировано и построено с учетом требований 10-балльной сейсмичности.

Основной перевозчик на местных линиях - Камчатское авиационное предприятие - и подведомственные Росавиации "Аэропорты Камчатки" (в его состав входят 12 аэродромов и посадочных площадок в крае) работу не прекращали.

"В течение дня были обследованы все объекты инфраструктуры, повреждений не обнаружено", - отметили в Росавиации.

На Парамушир после землетрясения пришли четыре волны цунами, которые затопили порт Северо-Курильска и рыбопромышленные объекты, малый флот волнами вынесло в море, часть - выбросило на берег. Порт Северо-Курильска закрыт для приема и выпуска судов до обследования последствий цунами.