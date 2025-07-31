Морской порт Северо-Курильска пока закрыт

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Решение о возобновлении работы морского порта Северо-Курильска на острове Парамушир будет принято после водолазного обследования акватории, сообщил мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников.

"С утра четверга проведена работа с профильными службами и организациями морского порта Северо-Курильска для осмотра причальных сооружений. В результате принято решение привлечь водолазные службы, чтобы понять рельеф дна порта для возобновления перевозки грузов и пассажиров морским сообщением. Водолазы приступят к работе, как только появится возможность", - сказал мэр журналистам.

Акваторию порта Северо-Курильска закрыли 30 июля после мощного землетрясения, после чего туда пришли четыре волны цунами, акватория порта оказалась затоплена, инфраструктура - нарушена. Сейчас продолжается оценка ущерба, нанесенного стихийным бедствием инфраструктуре порта. По предварительным данным, никто не пострадал, так как тревога цунами была объявлена сразу после землетрясения, людей из порта и расположенных там рыбопромышленных предприятиях эвакуировали. Город Северо-Курильск (жилфонд и социальная инфраструктура) находится на возвышенном месте, цунами ему не угрожают.

"В связи с произошедшим стихийным бедствием, внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск закрыта. Вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и прочего)", - сообщала мэрия Северо-Курильского муниципального округа со ссылкой на информацию ФГУП "Нацрыбресурс".

30 июля произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8 балла.